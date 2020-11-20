Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonlarında 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonlarında 19 avukat gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DTK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şahısların yakalanması için Diyarbakır, Şırnak ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

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