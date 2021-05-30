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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 4 ilde Kripto para operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 4 ilde Kripto para operasyonu

30.05.2021 00:58
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 4 ilde Kripto para operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek 105 vatandaşı 400 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 12 farklı adrese yapılan baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek 105 vatandaşı 400 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 12 farklı adrese yapılan baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2020 ve 2021 yıllarında ülke genelinde internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarında artış gerçekleştiğinin görülmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

105 kişiyi 400 bin lira zarara uğratmışlar

Başlatılan çalışmalar kapsamından, suç örgütünün Diyarbakır ili merkez olmak üzere ülke genelinde sosyal medya siteleri üzerinden kendilerini kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek "kaldıraçlı işlemler, borsada kar bırakan hisse senetlerinin alım satımı, ani yükseliş gösterecek kripto paraların tespiti" gibi yatırım yöntemleri üzerinden sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları, sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve internet reklamlarıyla inandırıcılıklarını artırdıkları ve mağdur edilen kişilerden devlete vergi adı altında tekrar para aldıkları, örgüt üyelerinin bu yöntemle iki yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları, bunlardan kimlikleri tespit edilen 105 mağdurun 400 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildiği bildirildi.

4 ilde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyonda, 10 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu 25.Mayıs günü Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 12 farklı adrese baskın düzenlenerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli şahıs tutuklandı

Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucu ruhsatsız iki adet tabanca, bir adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişek, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyette işlemleri tamam şüphelilerden 10'un adli makamlara sevk edildi. Savclık sorguları tamamlanan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara karşı yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Kripto paralar, Diyarbakır, İstanbul, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 4 ilde Kripto para operasyonu - Son Dakika


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