Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

15.04.2022 14:41
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberi... 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'da 21 Mart'taki 'nevruz' etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, 'Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama' şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek...

75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da 21 Mart'taki 'nevruz' etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, 'Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama' şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edilen 105 şüpheliden 75'i düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 7 şarjör ve 289 fişek, 5 yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Böylelikle, 21 Mart öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen 3 aşamalı operasyonlarda toplam 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak, adli işlem yapıldı.Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)
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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: YETER ARTIK GERİ DÖN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: YETER ARTIK GERİ DÖN

Diyarbakır, 21 Mart, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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