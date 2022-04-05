Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı

05.04.2022 15:51

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı Diyarbakır merkezli tefeci operasyonu: 1 milyar 200 milyonluk para akışıDİYARBAKIR Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı

Diyarbakır merkezli tefeci operasyonu: 1 milyar 200 milyonluk para akışı

DİYARBAKIR Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon akışın gerçekleştiği tespit edildiği bildirildi.

Diyarbakır İl Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçunun önlenmesine ve açığa çıkartılmasına yönelik detaylı çalışma başlattı. Açıklamada, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasadışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden tespit edilen 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışının gerçekleştiği kaydedildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, 3 adet ruhsatsız tabanca,46 adet fişek, 4 adet şarjör, çok sayıda senet, 3'ncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.

Şahısların emniyet işlemleri devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI Son dakika... DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 34 GÖZALTI Son dakika haberi: ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU: 10 GÖZALTI Son dakika haberi: ADANA'DA 'KAÇAKÇILIK' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Madrid'de Cansu Dere rüzgarı! Güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement