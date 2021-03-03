Son dakika haber... Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2021 09:15
Son dakika haber... Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diyarbakır, Batman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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