Son dakika haber! Diyarbakır merkezli terör operasyonunda tutuklu sayısı 23'e çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 15 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.