Diyarbakır polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen Emniyet Müdürlüğü sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Emniyet ekipleri okul önlerindeki şüpheli kişileri ve araçları sorgulayarak kontroller gerçekleştiriyor. Okul idarecileriyle de irtibat halinde olan ekipler, idarece ihbar edilen her durum için okul önlerine giderek, gerekli müdahalelerde bulunuyor. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 4 farklı birimden uzman polisler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresinde ve parklarda görev yapıyor.

POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE NÖBET TUTUYOR

Aralarında terör, narkotik, asayiş ve özel harekatın da bulunduğu ekipler, okul önlerinde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken şüpheli araçlar da aranıyor. Kentin en kalabalık ilçesi olan Bağlar'da okul idarecileriyle de irtibatlı olan ekipler, idarece ihbar edilen her durum için okul önlerine giderek gerekli müdahalede bulunuyor. Şok uygulamalar gerçekleştiren ekiplere, yaya personel ve zırhlı araçlar da eşlik ediyor. Giriş ve çıkış saatlerinde de belirlenen bölgelerdeki okul önlerine konuşlanan ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.