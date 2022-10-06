Son dakika haber... DİYARBAKIR - Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda 86 öğrenci burs kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... DİYARBAKIR - Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda 86 öğrenci burs kazandı

06.10.2022 19:17

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerden 86'sı Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) sağladıkları başarıyla burs kazandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerden 86'sı Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) sağladıkları başarıyla burs kazandı.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda okuyan yaklaşık 450 öğrenci, 4 Eylül'de düzenlenen İOKBS'ye girdi.

Öğretmenlerinin yaz tatili sürecinde dahi sürdürdüğü gönüllü desteğiyle hazırlandıkları sınava giren öğrencilerden 86'sı başarı sağlayarak burs almaya hak kazandı.

Okul Müdürü Aykut Yakut, AA muhabirine, okul olarak bu sınavı önemsediklerini belirtti.

Öğrencilerin sınava hazırlanmasına yaz tatilinde de gönüllü olarak devam ettiklerini belirten Yakut, bursun dar gelirli ailelere bir nebze destek sağladığını, öğrencilerde de ciddi bir özgüven oluşturduğunu ifade etti.

Öğrencilere tatil sürecinde de gönüllü destek sunan öğretmenlerin elde edilen başarıda büyük payı bulunduğunu anlatan Yakut, "Kazanılan burs öğrencilere ciddi destek sağlıyor. Sınav sonucunda 86 öğrencimiz burs kazandı. Hedefimiz bu öğrencilerimizin eğitimine maksimum desteği sunmak, iyi bir lise eğitimi de almalarını sağlamaktır." dedi.

Matematik öğretmeni Nurullah Aktaş, öğrencilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatarak, yaz döneminde dahi irtibat kurarak derslerine çalışmalarını sağladıklarını ifade etti.

Aktaş, "46 kişilik sınıfımızdan 20 öğrenci sınavı kazandı. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Burs kazanan öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Muhammet Baran Kaya, sınava hazırlıkta öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü söyledi.

Sınavı kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu anlatan Kaya, "Alacağım bursun bana çok faydası olacak. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Çok çalıştım ve kazandım. Arkadaşlarıma da çalışmalarını ve sınava girmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

6. sınıfta okuyan Gülşin Cemre Oruç, sınava hazırlanmasında yaz tatilinin büyük bir avantaj olduğunu, bu süreçte sınava daha iyi hazırlandığını belirtti.

Öğretmenlerinin her zaman kendileriyle irtibat kurduğunu ve destek sunduğunu dile getiren Oruç, "Sınavdan çıktığımda güzel bir puan alacağımı bekliyordum, açıklanınca da çok sevindim. Alacağım bursla daha fazla kitap alıp, soru çözeceğim. Hedefim iyi bir liseye gidip, üniversiteyi kazanıp avukat olmak." dedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Burs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYARBAKIR - Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda 86 öğrenci burs kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... DİYARBAKIR - Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nda 86 öğrenci burs kazandı - Son Dakika
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