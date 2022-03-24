Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

24.03.2022 10:43
Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesi 3.Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5'i ağır 10 yaralı olduğunu bildirdi.

Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesi 3.Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5'i ağır 10 yaralı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat: 09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmekte olduğu kaydedildi.

Olayla ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı
Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

YORUMLAR
500

Diyarbakır Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement