Son dakika haber: Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan koronavirüse karşı dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, son 15 günde kentte artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada salgın sona erene kadar belirlenen ve uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesinin önemine değindi.

"Sevgili Diyarbakırlılar aman dikkat! Maalesef son 15 gün içinde pozitif vaka sayımız yüzde 20'lerden yüzde 60'lara çıktı. Evet havalar ısınıyor, herkes kendisini dışarı atmak istiyor ancak hep beraber sağlığımızı korumalıyız." diyen Karaloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin, Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınıyla ilgili il bazlı açıklamalarında, sarı kategoride orta riskli kentler arasında yer alan Diyarbakır'da, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Salgının kentte sosyal yaşamı kesintiye uğratmaması için herkese üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak amacıyla geçen hafta billboardlara "Aman dikkat", "Mavi olmak için kurallara titizlikle uyalım" afişlerini aşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı, daha dikkatli davranmalarının sağlanması için el broşürleriyle de bilgilendirecek.