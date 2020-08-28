Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çocukların özellikle pandemi sürecinde kullanabilmesi amacıyla Göletli Park içerisinde oluşturulan havuzun açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların kullanımına sunulmak üzere Bağlar, Lice, Dicle ve Ergani ilçelerinde kurulmak üzere gönderilen yarı olimpik portatif havuzlardan ilki Vali Karaloğlu tarafından Bağlar ilçesinde hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Göletli Park içerisinde hizmete sunulan ve pandemi sürecinde çocukların hem yüzme eğitimi göreceği hem de eğlence amaçlı kullanacağı havuzun açılışına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük icraat programında belirlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" hedefi doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde çocukların ve gençlerin yüzme öğrenebilmesi için farklı etkinlikler uyguladığını söyledi.

Çalışma kapsamında 4 ilçede kurulan havuzlarda yüzme eğitimi verileceğini kaydeden Karaloğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirtti.

Karaloğlu, "Onlara eğitimden spora, kültürden sanata kadar her şeyin en iyisini vermek ve en iyi ortam hazırlamak bizim görevimiz. İyi eğitilmiş, yetiştirilmiş gençlerin ülkemiz için avantaj. Her zaman gençlerin yanında olacağız. Gençler için daha iyi ortamlar hazırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Açılış programına,Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile vatandaşlar katıldı.