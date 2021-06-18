Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren "turizm jandarması ekibi" göreve başladı - Son Dakika

Ardahan'da, asayişin sağlanıp turistlere yardımcı olunması için oluşturulan "turizm jandarması ekibi" doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde turizme katkı sunmak amacıyla yabanca yabancı dil bilen personelden "turizm jandarması ekibi" oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, kışın yüzeyi tamamen buz tutan, yazın ise buzların çözülmesi ve çevresinin yeşermesi ile ayrı bir güzelliğe bürünen Çıldır Gölü ile çevresinde devriye görevine başlayan jandarma ekiplerinin hem bölgede asayişi sağladığı hem de turistlere ihtiyaç halinde çeşitli konularda yardımcı olduğu aktarıldı.

Turizm jandarmasının turistleri yardımcı olmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turizm bölgelerinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmek, bölgemize turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı misafirlerimize yardımcı olmak amacıyla yabancı dil bilgisi yüksek olan ve bu konuda eğitim almış personelimizden oluşan turizm jandarma ekipleri oluşturularak farklı noktalarda göreve başlamıştır."

Açıklamada, ekiplerin, yerli ve yabancı turistlerin yalnızca güvenlikleriyle ilgili değil, adres bulma ve rehberlik başta olmak üzere her türlü sorunlarında yanlarında olacağı vurgulandı.