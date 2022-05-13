Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı

13.05.2022 11:54
Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı

Son dakika haberler... İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda sanıkların yargılanmasına devam edildi. Geçen celse mütalaasını açıklayan duruşma savcısının yerine atanan savcı, hukuki görüş farklılıklarının olması nedeniyle yeni mütalaa için süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkemeye heyeti, duruşmayı erteledi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen 28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan ayrı ayrı 15'er kez hapis cezasıyla, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari olan Bedriye Işıldak'ın dosyadan tefrik edilmesini istedi.

YENİ MÜTALAA İÇİN SÜRE TALEP EDİLDİSanıkların yargılanmasına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve bazı müştekiler salonda yerini aldı. Geçen duruşmada mütalaasını veren duruşma savcısının yerine göreve gelen iddia makamı, hukuki görüş farklılıklarının olması nedeniyle yeni mütalaa için süre talebinde bulundu. Savcının ardından söz verilen sanık Çetin Doğan ise sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Boyacı da tahliyesini istedi.'UMUT'U KİMSE GERİ GETİREMEZ'Sanıkların ardından depremde oğlu Umut'u kaybeden, 3 yaşındaki kızı Elif de enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Seher Perinçek söz aldı. Perinçek, "Elif herkese umut oldu. Ancak Elif'in Umut'unu kimse geri getiremez. 'Başka Umutlar ölmesin' diye sanıkların olası kastla adam öldürmeden en yüksek seviyede ceza almasını istiyorum." dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.


Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı
Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı
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Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti Balyozdavasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Balyozdavasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Çetin Doğan, İzmir, Savcı, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı - Son Dakika


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