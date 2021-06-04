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Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden "can veriyor" - Son Dakika

Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden "can veriyor"

04.06.2021 11:26
Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta Doğasever Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu, Selim ilçesindeki yangında zarar gören hatıra ormanını diktikleri fidanlarla yeniden yeşillendiriyor.

Kars'ta Doğasever Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu, Selim ilçesindeki yangında zarar gören hatıra ormanını diktikleri fidanlarla yeniden yeşillendiriyor.

İlçede 6 yıl önce meydana gelen yangında 6 dekarlık alanın zarar gördüğü Celal Aras Hatıra Ormanı'nın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatan gönüllüler, bölgede çevre temizliği yapıp kuruyan ağaçları topladı.

Daha sonra sarıçam ve farklı türlerden 350 fidanı ormanlık alana dikerek can suyu veren gönüllüler, kent genelindeki yangınlarda zarar gören diğer ormanlık alanları da yeniden yeşile kavuşturmak için çalışmalar yapacak.

Topluluğun kurucularından Murat Öztürk, AA muhabirine, 6 yıl önce yanan ormanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Yanan ormanları yeni fidanlarla canlandırmak için seferber olduklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Topluluk olarak yaptığımız sosyal etkinliklerimizde ormanların önemli yeri bulunuyor. Burada ilk olarak daha önce yangında zarar gören ağaçları temizledik, yerine yeni fidanları dikiyoruz. Ormanlık alan berbat bir durumdaydı, bunun için mıntıka temizliği de yaptık. Vatandaşlarımız lütfen daha dikkatli olsun, çevremizi temiz tutalım, ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Özellikle piknik yapanların daha dikkatli ve duyarlı olması lazım. Etrafa çöp atmayalım."

"Öğrencilerime de ormanların korunması gerektiğini anlatıyorum"

Toplulukta yer alan sınıf öğretmeni Yasemin Yumak ise gelecek için yeşil bir alan bırakmayı amaçladıklarını belirtti.

Doğa için bir şeyler yapınca mutlu olduklarını aktaran Yumak, "Öğrencilerime de ormanların korunması gerektiğini anlatıyorum. Kuruyan ağaçlar yerine yenilerini ekip can sularını verdik ve geleceği yeşillendiriyoruz. Burada çok fazla çöp topladık, herkes buraları görmek istediği gibi bırakmalı. Çevremize sahip çıkalım." dedi.

Gönüllülerden Fatma Cal da ana sınıfı öğretmeni olduğunu ve küçük yaşta çocuklara ağaç sevgisini aşıladığını anlattı.

Ağaçlandırma çalışması yaptıkları ormanın daha önce yangında zarar gördüğünü hatırlatan Cal, "Topluluk olarak etrafı ağaçlandırmak için kollarımızı sıvadık. Çöpleri temizledik, etrafı toparladık şimdi de fidanlarımızı diktik. Ormanlar bizim akciğerlerimiz onları koruyalım." ifadesini kullandı.

Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden can veriyor
Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden can veriyor
Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden can veriyor
Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden can veriyor
Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden can veriyor

Celal Aras, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Doğasever gönüllüler yangında zarar gören ormana yeniden 'can veriyor' - Son Dakika


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