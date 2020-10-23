Son dakika haber... Doğru aşılama politikalarıyla dünyada çocuk felci görülme sıklığı yüzde 99,9 azaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Doğru aşılama politikalarıyla dünyada çocuk felci görülme sıklığı yüzde 99,9 azaldı

23.10.2020 19:33
Son dakika haber... Doğru aşılama politikalarıyla dünyada çocuk felci görülme sıklığı yüzde 99,9 azaldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nin (GPEI), 120 ülkede 350 binden fazla çocuğu sakat bırakan çocuk felcini ortadan kaldırma hedefi sonucunda çocuk felcinde vaka sayısı yüzde 99,9 azaldı.

Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nin (GPEI), 120 ülkede 350 binden fazla çocuğu sakat bırakan çocuk felcini ortadan kaldırma hedefi sonucunda çocuk felcinde vaka sayısı yüzde 99,9 azaldı.

Sanofi açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve paydaşlarının oluşturduğu koalisyon tarafından 1988 yılında başlatılan Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi (GPEI) ve global çapta doğru aşılama politikaları sayesinde bugün çocuk felcine yakalanma riskinin büyük ölçüde azaldığı belirtildi.

Diğer yandan, dünyada tek bir çocuğun bile çocuk felci olmasının hemen herkesin yeniden risk altında olduğu anlamına geldiği aktarılan açıklamada, bu nedenle, çocuk felcinin hakkındaki farkındalığının hep yüksek tutulması gereken bir hastalık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü'nün bu yıl, Kovid-19 pandemisi nedeniyle rutin aşılama rutinlerinin bozulması riskinden ötürü ayrı bir anlam kazandığı kaydedildi.

Çoğunlukla 3-5 yaş arası çocuklarda görünen bu tehlikeli hastalığın büyük ölçüde azalmış olmasının küresel düzeyde doğru bir aşı uygulamasının ne kadar başarılı olabileceğinin bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "GPEI'nin 120 ülkede 350 binden fazla çocuğu sakat bırakan bu hastalığı ortadan kaldırma hedefi sonucunda çocuk felcinde vaka sayısı yüzde 99,9 azaldı. Bu iddialı hedef gerçekleşmeseydi, bugün yürüyebilen 18 milyon insan aslında felçli olacaktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Pasteur Çocuk Felci ve Çocuk Hastalıkları Medikal Uzmanı Nadia Minarovic, son yıllarda olumsuz sosyo-ekonomik koşullar ve bazı ülkelerde aşı uygulanmasındaki eksiklikler nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde, çocuk felcinin yeniden tırmanışa geçtiğini belirtti.

Minarovic, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda dünyanın dört bir yanından 20 ülkeden yeni çocuk felci vakaları bildirildi. 2018'de toplam 138 vaka, 2019'da 541 vaka var ve 2020'de maalesef yine artış göstermesi bekleniyor. Bu gerçekten endişe verici bir durum ve çocuk felci konusunda farkındalığın ne kadar önemli olduğuna dair bir uyarı. Bu yıl, Kovid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca çocuk, aralarında çocuk felci de olmak üzere birçok aşıyla önlenebilir çocukluk çağı hastalığı riskini daha yüksek oranda taşıyor. DSÖ, rutin aşılama programlarının bozulmasının, dünyada bir yaşın altındaki en az 80 milyon çocuğu etkileyeceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla, Dünya Çocuk Felci Günü'nün bu yıl daha da önemli olduğuna inanıyor ve gözümüzden ırak olan bu hastalık hakkında farkındalığımızı her daim taze tutmaya bir davet olarak görüyorum."

Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk felci, Koalisyon, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Doğru aşılama politikalarıyla dünyada çocuk felci görülme sıklığı yüzde 99,9 azaldı - Son Dakika

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