Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in "gizli cenneti": Şellak Şelalesi - Son Dakika

Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in "gizli cenneti": Şellak Şelalesi

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da, kayalıkların arasından yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbeden "gizli cennet" Şellak Şelalesi, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.

Hatay'da, kayalıkların arasından yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbeden "gizli cennet" Şellak Şelalesi, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.

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Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki şelale, kayalar ve yeşillikler arasındaki manzarası ve mavi suyu ile ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale ve önünde oluşturduğu göletle dikkati çeken bölgede, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenler özellikle yaz aylarında sıkça vakit geçiriyor.

"Gizli cennet" olarak nitelendirilen şelale ve çevresi, ziyaretçilerini muhteşem doğası ve manzarasıyla büyülüyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye gelen amatör fotoğrafçı Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da yeni keşfedilen birçok yer olduğunu söyledi.

Şellak Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Arslan, "Çok güzel bir mekan. Türkiye genelindeki fotoğraf meraklılarıyla geziler düzenleyip tekrar gelmeyi planlıyoruz. Gece ve farklı saatlerde fotoğraflayacağız. Hatay'ın bu güzelliklerinin tanıtılması gerek." diye konuştu.

Arslan, serinlemek isteyenlerin de bölgeye geldiğini anlatarak, şelalenin fotoğraf tutkunlarınca mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Yüzmek için gelenler de var

Şelalenin döküldüğü yerde oluşturduğu gölete yüzmek için gelenlerden Eşref Kara da bölgeyi çocukluğundan bu yana bildiğini belirtti.

Uzun zamandır şelale ve çevresine serinlemek için geldiklerini anlatan Kara, "Manzarası çok iyi ve suyu temiz. Sadece yazın değil, kışın da manzarası için gelenler var. Tabi yaz aylarında daha kalabalık. Çoğu kişi burayı bilmiyor. İlk kez duyan insanlar özellikle hafta sonları gelmeye başladı." dedi.

Şelalede serinleyen Murat Atak da Adana'dan misafirlik için Hatay'a geldiğini, fotoğrafını görüp bölgeyi ziyaret ettiklerini aktararak, "Manzarası çok hoşuma gitti ve arkadaşlarla buraya geldik. İyi ki gelmişiz. Suyu buz gibi." ifadelerini kullandı.

Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in 'gizli cenneti': Şellak Şelalesi - Son Dakika

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