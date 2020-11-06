Son dakika haber! Doğu Anadolu'dan yapılan ihracat salgına rağmen ekim ayında yüz güldürdü - Son Dakika

Son dakika haber! Doğu Anadolu'dan yapılan ihracat salgına rağmen ekim ayında yüz güldürdü

06.11.2020 11:07
Son dakika haber! Doğu Anadolu'dan yapılan ihracat salgına rağmen ekim ayında yüz güldürdü, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,59 artarak 209 milyon 896 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,59 artarak 209 milyon 896 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ekimde 168 milyon 467 dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl ekim ihracatı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 24,59'luk artışla 209 milyon 896 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekimde en çok ihracat sanayi ve tarım alanında yapıldı

DAİB'in ekim ayındaki en fazla ihracatı, sanayi ve tarım alanında oldu.

Geçen yıl ekimde yurt dışına 126 milyon 272 bin dolarlık sanayi ürünü, 34 milyon 20 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 19'luk artışla 150 milyon 292 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 49,47'lik artışla 50 milyon 850 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ekim ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 7'lik artışla 8 milyon 175 bin dolardan 8 milyon 754 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,37'lik artışla 25 milyon 110 bin dolarla hazır giyim sektörü aldı. Bu sektörü 22 milyon 933 bin dolar ile kimya, 20 milyon 716 bin dolarla çelik sektörleri izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da 13 milyon 957 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 723 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 23 milyon 434 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 513 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ekim ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 63 milyon 401 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 12 milyon 309 bin dolar ile Almanya, 11 milyon 611 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 70 bin dolar ile İran, 6 milyon 921 bin dolar ile Belçika, ve 6 milyon 513 bin dolar ile Suriye izledi.

"Kovid-19 sürecinde ihracatın aksamadan devam etmesi önemli"

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, pandemi döneminde sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle ihracatın derinden etkilendiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını sürecinde ihracatın aksamadan devam edebilmesi çok önemli. Bu doğrultuda son 4-5 aylık süreçte ihracatın artması için çok yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi.

DAİB'in ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,59'luk ihracat artışı kaydettiğini ifade eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"İnşallah 2020'nin son 2 ayında da geçen seneye göre ihracat artışımızı devam ettirerek 2020'yi Birlik olarak bu zor koşullarda yüzde 8-9 oranlarında artışla kapatmayı hedefliyoruz. Çok zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2021'de gerek bölge gerekse ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları ile çok daha büyük ihracat imkanları yakalayacağımıza inanıyoruz."

İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Doğu Anadolu'dan yapılan ihracat salgına rağmen ekim ayında yüz güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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