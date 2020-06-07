Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Son dakika güncel haberi... Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, kentte ortak kullanım alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını belli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Kentte maske dağıtımları sürerken, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci doğrultusunda sosyal tesislerini yeniden hizmete sundu.

Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı tesisler, masaların sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun şekilde düzenlenerek misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal mesafe uyarı levhaları konulan tesislerin girişinde, misafirler hijyen standında elleri dezenfekte edilerek içeri alınıyor.

Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin ateşi ölçülürken, gelen misafirlerin de içeri girerken ateşine bakılıyor. Maske ve siperlik takan personel, servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmet veriyor.

Tuzluk, biberlik ve diğer servis ürünlerinin tek kullanımlık paketler şeklinde verilmeye başlandığı tesislerde, metal çatal, bıçak, kaşık ve tabak gibi ürünler de 80 derecede yıkanarak kullanıma sunuluyor.

Kocaeli plajlarında yeni dönem

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz günlerin yaşandığı Kocaeli'nin mavi bayraklı plajları Büyükşehir Belediyesi tarafından sezona hazırlanıyor.

Havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla halk plajlarında bakım onarım çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, açılacak olan 6'sı mavi bayraklı plajlarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında toplantı yaparak yeni kararlar aldı.

İzmit Körfezi'nde 10, Karadeniz sahilinde 11 yüzme alanına Darıca-Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Karamürsel- Ereğli Güzel Kıyı ve Gölcük Halıdere plajları da eklenerek denize girme alanları 24'e çıkarıldı.

Toplantıda, 2020 yaz döneminde plajlardaki önlemlerin, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 1 Haziran'da yayımlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen tavsiyeler doğrultusunda uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince plajlara kum serimi yaptı. Ayrıca tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yürüyüş yolunda peyzaj düzenlemesi için çalışma yürütüyor.

Düzce

Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisince uygulanan Kovid-19 ile mücadele tedbirleri çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerdeki halı sahaların açılmamasına yönelik geçici kısıtlamaların devam ediyor.

Düzce Valiliği, nakdi sosyal yardımlar, maaş ödemeleri ve diğer resmi işlemler nedeniyle vatandaşlar tarafından PTT şubelerine başvurularda oluşan yoğunluğu gidermek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri sebebiyle uygulamaya konulan ateş ölçülerek sırayla bina içerisine alınma ve sosyal mesafe kuralı uygulamasının, zaman zaman uzun kuyruklara neden olabildiği belirtildi.

Vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla PTT Merkez Şubesine ilave olmak üzere Adliye, Hükümet Konağı, Sancaklar, Kalıcı Konutlar ve Beyköy'de bulunan PTT şubelerinin hizmete açıldığı ve şubelerdeki memur sayılarının da azami ölçüde artırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Düzce Belediyesi tarafından üretilen tek kullanımlık maskeler, Bahçeşehir semtinde yaşayan vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı.

Düzce Belediyesi ekiplerince yeni normalleşme sürecinin ilk haftasında kentte alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulanarak sosyal hayatı düzenleme ve denetleme çalışmaları sürüyor.

Cumayeri ilçesinde kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla tedbirler alınarak yeniden açılan kahvehane ve lokantalarda denetim yapıldı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklandığını, kararlara uymayan vatandaşlara adli ve idari yaptırım cezası uygulanacağını belirtti.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına katılacak Mehmetçiklere hayırlı teskereler dileyerek, "Dünyada ve ülkemizde halen devam eden Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı ve kahraman ordumuzu korumak, salgının yayılmasını engellemek için, vatandaşlarımızın askere alma sürecinde toplu olarak bir araya gelmelerinin önüne geçmek amacıyla askere gidecek olacak kardeşlerimiz için toplu olarak asker uğurlama törenlerinin ertelenmesine ilişkin 21 Mart tarih ve 7 nolu kararla uygulanan yasağın halen devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Alınan bu kararlara uymayan vatandaşlarımıza adli ve idari yaptırım cezası uygulanmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da D-100 kara yolunun kent girişinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller sürüyor.

Polis ekipleri tarafından araç içerisinde maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirilirken, sağlık ekipleri tarafından da vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de polis ve bekçiler tarafından maske sosyal mesafe denetimi yapılıyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından da ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 04:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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