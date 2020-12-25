Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda denetimler kent genelinde sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin maske dağıtımı devam ediyor.

Karabük

Karabük'te jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

Kentteki cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor. Atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte eden ekiplerin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında tedbirlere uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkı'nda polis ve bekçiler tarafından maske ve sosyal mesafe kontrolleri sürüyor.

Ekipler tarafından maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan Bolu Belediyesi ekipleri de resmi kurumlar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Düzce kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlenirken jandarma, polis ve zabıta ekipleri, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları ve esnafı uyarıyor.

Vefa Sosyal Destek ekiplerince ise ihtiyaç sahiplerinin talepleri karşılanıyor. Belediye ekipleri de kentin ana arterlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.