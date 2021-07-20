Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kentin çeşitli noktalarında kurulan mezbahalarda kurbanlarını kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı.

Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran 352 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kocaeli'de de 400'den fazla kişi, kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Bolu'da 35, Bartın'da 26, Düzce'de 156, Zonguldak ve Karabük'te de 25'er kişi, kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu.