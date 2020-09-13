Son dakika haber | Doğum günü partisine polis baskını
Son dakika haberine göre DÜZCE'de, bir kafede düzenlenen doğum günü partisinde, 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL ceza kesildi.
DÜZCE'de, bir kafede düzenlenen doğum günü partisinde, 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL ceza kesildi.
Düzce Kültür Mahallesi'nde bulunan bir kafede 20 çocuğun katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisi sırasında sosyal medyada fotoğraf paylaşılınca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kafeye yapılan baskında çocukların ve yanlarında bulunan 7 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve bazılarının da maske takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe kurallarına uymayan çocukların velileri olan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Kafeterya sahibi hakkında ise tutanak tutularak, İl Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi.
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