Son dakika haber! Doğum gününde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Doğum gününde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Genç yaşta hayatını kaybeden polis memuru törenle uğurlandı

BOLU - Bolu'da, doğum gününde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Ersin Aktolga törenle son yolculuğu uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam saatlerinde evinde olduğu sırada rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga'nın yaşadığı eve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti.

Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Aktolga'nın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende Süleyman Ersin Aktolga için dua edildikten sonra törene katılanlardan helallik alındı. Törenin ardından Aktolga'nın cenazesi Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Erenler

öğle defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.