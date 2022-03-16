Son dakika haber! DOĞUM GÜNÜNDE SAVAŞIN BİTMESİNİ DİLEDİ - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, savaş mağduru Ukraynalı çocuklardan olan Anna Zubenina (7) için ailesiyle birlikte kaldığı otelde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Çeşitli sihirbazlık gösterilerinin sergilendiği partide pastasını kesen Zubenina, Mumları söndürürken savaşın bir an önce bitmesini diledim. Harkiv'deki evimizde 'Angelina' isimli hamsterım kaldı. Babamı, ağabeyimi ve Angelina'yı çok özledim dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle evlerini terk eden birçok aile yanlarına çocuklarını alıp Moldova, Macaristan, Polonya ve Türkiye'ye sığındı. Harkiv'de yaşayan Natalia Myroshnik Zubenina da geçen 24 Şubat'ta oğlu Mykhalio (15), kızı Anna ve gelini Victoria ile Moldova'nın başkenti Kişinev'e gitti. Ardından aile bir turizm firmasının aracılığıyla 7 Mart'ta Kişinev'den 97 sığınmacıyla birlikte uçakla İzmir'e getirilip Kuşadası'nda otele yerleştirildi. Otelde kalan çocuklara moral vermek isteyen Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği üyeleri ve turizm firmasının yetkileri Anna'nın doğum gününün yaklaştığını öğrenince harekete geçti. Anna için doğum günü olan 12 Mart'ta sürpriz bir parti düzenlendi. Partide, otelin salonu balonlarla süslenip, sihirbazlık gösterileri sergilendi.

'ONLARI ÇOK ÖZLÜYORUM'

Kuşadası Belediyesi'nin de yiyecek ve içecek giderlerini karşıladığı partide doğum günü pastasını kesen Anna, mumları söndürürken Rusya ile Ukrayna arasında olan savaşın bir an önce bitmesini dilediğini belirtip, Çok güzel bir parti oldu. En çok kenarında boncuklar olan pastayı beğendim. Harkiv'deki evimizde ağabeyim, babam ve Anjelina ismini verdiğim hamsterım kaldı. Tek isteğim bir an önce onlara kavuşmak. Onları çok özlüyorum dedi.

Anna'nın annesi Natalia Myroshnik Zubenina da Savaş çok zor bir durum. İnsan başına ne geleceğini bilmiyor. Harkiv'de saldırılar başladığında sığınakta kalmayı istemediğimiz için evimizdeydik. Şu ana kadar Anna'nın doğum günlerini hep evimizde kutlardık. Doğum günü partisi yapıldığı için Anna çok mutlu oldu diye konuştu.