Son dakika haber... Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti - Son Dakika

ADANA'da, hastane yolunda sancıları tutan Hüsne Aslan'a uygulama noktasında, otomobil içinde doğum yaptıran 20 yıllık polis memuru 2 çocuk annnesi Demet Çubukçu (42), "O an şoka girdim ancak Allah yardım etti" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan hamile Hüsne Aslan'ın, 19 Ağustos günü sancısı başladı. Koca Cebrail Aslan eşini otomobiliyle hastaneye götürmek istedi. Ancak çift hastane yolundayken doğum başladı. Koca otomobili, yol üzerindeki uygulama noktasında durdurarak, yardım istedi. Yardıma koşan polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğum yaptırdı. Polis memurunun kollarına doğan bebek ile anne, gelen sağlık görevlilerince Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesi, bebeklerine polis memuru Demet Çubukçu'nun adını verdi.

'ALLAH YARDIM ETTİ ' DHA 'ya konuşan polis memuru Demet Çubukçu, isminin verildiği bebeği sürekli ziyaret edeceğini söyledi. Otomobilde doğum yapmak üzere olan anneyi görünce şoka girdiğini, önce ilk yardım eğitimi almadığı için tereddüt ettiğini anlatan Çubukcu, şunları ifade etti:

"Güzel bir duygu. Bir polis olarak, bir anne olarak ve bir kadın olarak duygularımı tarif edemiyorum. Gurur verici bir olay. İlk yardım istediklerinde bir polis olarak yardım etmem mümkün değildi ancak onlar hastaye gitmenin artık çok geç olacağını söyledi. Baktık ki bebek dünyaya gelmek istiyor, şartlar da bizi onu dünyaya getirmeye yöneltti. İlk yardım eğitimim yok ama o müdahaleyi o an yapmam gerekiyordu. Mecbur kaldım. Allah yardım etti. Bebeği kucağıma aldığım an en enfes duyguydu, bende kalan en iyi yanı o oldu. Bebeğin adını Demet koydular. Önceki gün kontrol noktasına geldiler, ben de sık sık bebeği ziyaret edeceğim. Sonuçta ortada iki can vardı, onları öyle bırakamazdım. Sağlıklı bir doğum oldu, son derece mutluyum."