Ankara'dan eşiyle tatil için Antalya'ya gelen doktor çift otomobilleriyle şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobildeki doktor çiftten Mert Şimşek(35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Korkuteli- Antalya Karayolunun Tahtalı Beli mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Mert-Aslıhan Ensari Şimşek, doktor çiftinin içinde bulunduğu 06 AS 0647 plakalı otomobil belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole girdi. Metrelerce savrulan otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek ağır yaralandı. Bölgedeki sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Şimşek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aslıhan Ensari Şimşek'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şimşek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acı haberi alıp morga gelen Mert Şimşek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Morgdan alınan Şimşek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Bu sırada Mert Şimşek'in bir yakını gözyaşlarına boğulurken, yanındakiler tarafından güçlükle ayakta tutuldu. - ANTALYA