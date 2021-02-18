Antalya'da dün doktor eşi tarafından tabancayla öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6 yaşındaki kızı da cenaze törenine katılıp ağlayarak, " Annemi istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt(58), eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi yakınları tarafından morgtan alınarak Uncalı Kent Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına konulan tabutun üzerine beyaz bir şal örtüldü. Genç kadının ilk eşinden olan 6 yaşındaki kızı Nefes'te tüm engellemelere rağmen cenaze törenine katıldı. Yakınları, gece boyunca 'anne anne' diye ağlayan küçük çocuğu mezarlığa getirmek zorunda kaldıkları öğrenildi. Psikolog kucağında ve zaman zaman yerde töreni izleyen ve annesinin tabutuna bakan çocuk, "Annemi istiyorum, annemi istiyorum" diye gözyaşı döktü.

Pandemi şartların göre cenaze namazı kılındı. Namazın ardından diyetisyenin kardeşleri Gözde ve Gaye isimleri kardeşleri uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İşitme engelli Gaye'yi akrabaları tabutun başından güçlükle alabildi. Genç kadının cenazesi mükerrer definle toprağa verildi. - ANTALYA