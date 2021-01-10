DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü

10.01.2021 11:01

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Altun Okşaşoğlu ve Şarkışla Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olan eşi Dr. Buğra Okşaşıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Altun Okşaşoğlu ve Şarkışla Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olan eşi Dr. Buğra Okşaşıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ayşe Altun Okşaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fizik tedavi uzmanı olmasına rağmen bu süreçte meslektaşlarına destek olmak amacıyla pandemi servisinde görev aldığını söyledi.

Hasta ile temaslarının çok fazla olması nedeniyle doktor eşi ve 6 yaşındaki kızının da koronavirüse yakalandığını belirten Okşaşoğlu, kendisinin hastalık sürecini biraz rahat atlattığını ancak eşinin zor günler geçirdiğini ifade etti.

Okşaşoğlu, hastalığın ağrı kesicilere dahi yanıt vermeyen çok şiddetli baş ağrısı ile belirti gösterdiğini dile getirdi.

Sonrasında tat ve duyu kaybı yaşadığını anlatan Okşaşoğlu, "Takip eden bir iştahsızlık dönemi, eklem ve kas ağrıları oldu ama kendimi şanslı kabul ediyorum, kendimi hafif atlatmış olarak görüyorum çünkü eşim çok daha ağır yaşadı, hastaneye yatışı gerekti. Eşimde çok hızlı bir şekilde akciğer tutulumu oldu ve 5 gün hastanede yatmak durumunda kaldı." dedi.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Okşaşoğlu, "Yani insanlar 'ben gencim, sağlıklıyım, kronik hastalığım yok' demesinler. Eşimin de öyle bir durumu yoktu ama akciğerde tutulum olduğu için kandaki oksijen oranı hızlıca düşebiliyor. Ateşi çok uzun süre düşmedi, 40'ları gördü. Ateş düşürücüye yanıt vermeyen, uzamış bir ateş periyodu oldu." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik olarak yapayalnızsınız"

Bu dönemde hastalığın sadece bünyeyi zorlamadığını, psikolojik olarak da insanı etkilediğini vurgulayan Okşaşoğlu, şunları kaydetti:

"6 yaşında kızım var, o da bizle birlikte hastalığı geçirdi. Yanınızda kimse olamıyor, psikolojik olarak yapayalnızsınız. Bu hastalıkla yalnız bir şekilde mücadele etmek zorundasınız, ben en çok bu kısmına üzülüyorum. Ek destek olamamak, tecrit edilmişlik hissi bu hastalıkta çok ön planda, çünkü öyle olmak zorunda. Eşimi hastaneye yatırdım, kızımla beraber üçümüz de Kovid pozitiftik. Eşimi hastanede hiç ziyaret edemedik, ihtiyaçlarını karşılayamadım. Kızım da pozitif olduğu için onu bir yere bırakamadım, kimseye emanet edemedim. Yapayalnız mücadele etmeniz gereken bir hastalık."

Geçirdikleri dönemin korkutucu olduğunu vurgulayan Okşaşoğlu, Kovid-19'u yıpratıcı bir hastalık olarak nitelendirdi.

Okşaşoğlu, Kovid-19'un bilinmezlikleri fazla olan bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Hastalığın, gençleri dahi ölüme sürükleyecek kadar karanlık bir yola sokabilmesi, beni tedirgin ediyor." diye konuştu.

"Hastaları tuvalete götüren, altını temizleyen hemşireleri biliyorum"

Yaşlıların koronavirüsü daha zor geçirdiğini belirten Okşaşoğlu, sağlık çalışanlarının bu süreçte çok fedakarlıklar yaptığına şahit olduğunu dile getirdi.

Hastaların altlarını temizleyen hemşirelere şahit olduğunu anlatan Okşaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte hepimiz çok fedakarız. Alzaymırlı hastaya yemek yediren, tuvalete götüren ve altını temizleyen hemşirelerimizi biliyorum. Virüs saçan hastaya bir şekilde destek olmak zorundasın. Psikolojik açıdan da destek olmak zorundasın, çünkü ona kuracağın bir cümlenin hakikaten onu olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorsun. Hiçbirimiz bu açıdan emeklerimizi esirgemiyoruz. İnsanların bunu bilmesini istiyorum."

Okşaşoğlu, bu süreçte genç yaştaki birçok meslektaşının hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini, kundakta bebeklerini, çocuklarını, eşlerini, anne ve babalarını geride bıraktıklarını söyledi.

Eşi hastanede yatarken kızına babasının geri döneceğini, bir ihtimal de dönemeyebileceğini anlatmakta çok zorlandığını ifade eden Okşaşoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

"Gerçekten anlatıldığı gibi bir hastalık değil, ancak yaşanırsa biliniyor"

Şarkışla Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Buğra Okşaşoğlu ise hastalığa yakalanmasını işinin bir cilvesi olarak gördüğünü söyledi.

Hastalığın halsizlik, öksürük ve nefes darlığı ile başladığını ve sonrasında durumunun ağırlaşması üzerine 5 gün hastanede yattığını belirten Okşaşoğlu, "5 gün ağır ilaç tedavisi aldım ve çok şükür şu an ayaktayız." dedi.

Maske, mesafe ve temizliğin bu hastalıkla mücadele en etkili kural olduğunu ifade eden Okşaşoğlu, "Bunlara uyulmazsa sonucu çok ağır olabiliyor. Herkes maalesef benim kadar şanslı da olamıyor. Kötüleştikten sonra düzelmeyen ve kaybettiğimiz sağlık camiasının kahramanları var, hem de bir sürü vatandaşımız var. Gerçekten anlatıldığı gibi bir hastalık değil, ancak yaşanırsa biliniyor." açıklamasında bulundu.

En çok kızı için üzüldü

Eşiyle hastalık döneminde en çok kızları için endişe duyduklarını ve zorlandıklarını aktaran Okşaşoğlu, şöyle devam etti:

"Kızım yanımıza gelmek istiyordu ama biz gelmemesini söylüyorduk. Kızım en son bana, 'Baba, beni sevmiyor musun da benden uzak duruyorsun?' diye sordu. Onun anlayacağı şekilde hastalık olduğunu ve ona bulaşmaması için bunu yaptığımızı söylememize rağmen çocuğunla o bağı koparamıyorsun. Maalesef o da bizimle bu hastalığı geçirdi. İnsanlar ya kendileri ya da yakınları geçirdiği zaman gerçekten çok kötü hastalık olduğunu anlıyor."

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü

Şarkışla Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Doğum, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Geçen yıl mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın ortalığı birbirine kattı! Polislere çaydanlıkla direndi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama
Son Dakika: Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi Son Dakika: Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi         
12:15
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle Nimes'i mağlup etti Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle Nimes'i mağlup etti         
01:03
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 12:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei