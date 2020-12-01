Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan "Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan "Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun" çağrısı

01.12.2020 11:03

Son dakika habere göre Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan ve yakalandığı Kovid-19'u yenen Doç. Dr. Hasan Kahveci, yaşadıklarını anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan ve yakalandığı Kovid-19'u yenen Doç. Dr. Hasan Kahveci, yaşadıklarını anlattı.

Pandemi hastanesine dönüştürülen Şehir Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Kahveci, yenidoğan bebeklerdeki hastalıkların yanı sıra Kovid-19 görülen çocukları da hayata bağlamak için mesai arkadaşlarıyla ter döküyor.

Koronavirüsü yenen Doç. Dr. Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Kovid-19 ile değil, yenidoğan bebekler ve çocuklardaki tüm hastalıklar ile mücadele ettiklerini söyledi.

Kovid-19'un genellikle yenidoğanlarda ciddi problemlere yol açmadığını anlatan Kahveci, "Çocukların yüzde 85'i Kovid-19'u belirti vermeden geçiriyor. Yenidoğanlarda bu oran bilinmiyor. Çocukların büyük kısmında Kovid-19 semptomları olmazken, bu çocuklar enfeksiyonu etrafındaki yaşlılara, ağır kronik hastalığı olanlara bulaştırmaya devam ediyor. Koronavirüs bebeklerde ciddi problemlere yol açmasa da bebekler dahil çocuklar Kovid-19'u etrafa 'süper bulaştırıcı' olmaya devam ediyor, bu nedenle riskli olanların Kovid-19'u ağır geçirmesine ve ölmelerine de yol açabiliyor." dedi.

Kahveci, ailelerin bebek ve çocukların enfeksiyon geçirdiklerini pek bilemediğini, Kovid-19 enfeksiyonunun da önemli kısmının çocuklardan ailelere bulaştığını ifade ederek, bu sebeplerle bebekler dahil çocukların hastalığa karşı korunmasının önemine dikkati çekti.

Erzurum Şehir Hastanesinde pandeminin başlangıcından itibaren Kovid-19 tanılı yaklaşık 60 bebek izlediklerini aktaran Kahveci, şöyle devam etti:

"Her gün Kovid-19 vakaları gelmeye devam ediyor. Çok şükür yenidoğanlarda Kovid-19'dan şimdiye kadar ölen yok, dünyada da nadir bildirilmiş. Servisimizdeki hemşirelerden önemli kısmı Kovid-19 oldu, ailem ve ben de geçirdim. Hastalığı atlattıktan sonra şükür görevime döndüm, Kovid-19'dan korksak da bebeklere bakmaya devam ediyoruz."

Kahveci, salgın nedeniyle karantinadaki ailelerin bebeklerini ziyaret edemediği için üzüldüklerini, tedbirler kapsamında hem sağlık personelini hem de bebekleri koruduklarını ifade ederek, bebekleri anne sütü ve formül mamalar ile beslediklerini dile getirdi.

Takip ettikleri Kovid-19 tanılı bebeklerde şimdiye kadar kalıcı hasar görenlerin olmadığını aktaran Kahveci, sağlık çalışanlarının her dakika ve her saniye Kovid-19 geçirme ihtimaliyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"Bende Kovid-19 yoktur demeyin, kurallara uyun"

Doktor olarak Kovid-19'a karşı çok dikkat ettiğini ancak söz konusu hastalığa kendisinin ve eşinin de birer kez yakalandığını anlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Kovid-19 hastane içinde bulaşmadı, aile içinde önce kızımda sonra eşim ve bende görüldü. Eşim 2 kez ben de 3 defa Kovid-19 tedavisi almak zorunda kaldık. Hastanede bebeklerden ayrı kalmak, virüsü atlatır mıyım endişesi gerçekten yıprattı bizi. Kovid-19 hafif seyretti ama hafifi bile ciddi geçti. Kovid-19 ile savaşta insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve tavsiyelere mutlaka uymaları gerekiyor. 'Bende Kovid-19 yoktur' demeyin sizde varsa etrafınıza bulaştırıyorsunuz demektir, bu sebeple herkes kurallara riayet etmeli."

Kahveci, sağlık ordusunun görevinin başında olduğunu ve vatandaşları Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uymalarını isteyerek, bu süreçte başta sağlık personeli olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifa diledi.

Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun çağrısı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Yenidoğan, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan 'Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun' çağrısı - Son Dakika


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