Son dakika haber! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu canımızı acıtıyor" - Son Dakika

Son dakika haber! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu canımızı acıtıyor"

05.11.2020 11:05
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Son dakika haberi: Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Akkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede herkesi tedbirlere uymaya çağırarak, "Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu canımızı acıtıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Akkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede herkesi tedbirlere uymaya çağırarak, "Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu canımızı acıtıyor." dedi.

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık personelinden biri olan Dr. Akkurt, AA muhabirine, mart ayında başladıkları koronavirüs ile mücadelelerinde hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Son dönemde virüsün bulaşıcılığının ve şiddetini arttığını vurgulayan Akkurt, mart, nisan ve mayıs ayına göre bu dönemde gelen hastaların çoğunun daha kötü bir tabloyla hastaneye başvurduklarını ifade etti.

Yoğun bakım doluluk oranlarının da arttığına dikkati çeken Akkurt, yatan hasta sayısının da her geçen gün fazlalaştığını kaydetti.

Akkurt, "Kalabalık ortamlardan uzak kalalım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına lütfen uyalım. Hastalarımız bize ilk geldiklerinde 'Çok kötüyüm', 'Ben daha önce böyle bir hastalık geçirmedim', 'tTamamen çaresiz ve nefessiz hissediyorum kendimi' diyorlar. Bu hastalıktan dolayı depresif süreçlere girip, 'Ben artık yaşamak istemiyorum' diyen hastalarımız da oluyor." diye konuştu.

"Sadece bir düğünden bize 25 hasta geldi"

Kovid-19'un hafife alınacak bir salgın olmadığını bildiren Akkurt, hastaların çok ağır nefes darlığı, halsizlik ve eklem ağrısı yaşadıklarını ifade etti.

Hastalığa yakalananların büyük bir bölümünün salgını ciddiye almadıklarını gözlemlediklerini anlatan Akkurt, şöyle devam etti:

"Hastalarımız tedavi süreçlerinin ardından kurallara uymadığı için çok pişman olduklarını belirtmekte. Bu gerçekten bizim için çok acı bir durum. Gelen hastaların bir kısmı ise 'Antalya'ya, İstanbul'a gezmeye gittim.' veya 'Kızımın nişanı vardı ona katıldım', 'Yakınımım taziyesi vardı ona katıldım' gibi hep bilindik şeyler söylüyorlar. Tamamen topluluğa karışmaktan elde edilen hastalık süreçleri söz konusu. Sadece bir düğünden bize 25 hasta geldi. Bu gerçekten dikkatsizliğin sonucudur. Bu süreçte misafir gezmeleri, nişan, düğün, taziyelerden uzak durmalıyız."

Kurallara uyularak sağlık çalışanlarına destek olunabileceğini dile getiren Akkurt, "Hastalığın şiddetini arttırması bizi endişelendiriyor. Bu sürecin kış boyu devam edeceğini öngörüyoruz. Herkes dikkatli olsun. Bu konuda vatandaşlardan destek bekliyoruz." dedi.

Akkurt, maskesiz sokakta dolaşan birini gördüklerinde çok üzüldüklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının bir hastaya şifa olabilmek için bazen evlerinden, ailelerinden uzak kaldığını anlatan Akkurt, buna rağmen maskesiz dolaşanların olduğuna dikkat çekti.

Bu salgınla herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Akkurt, "Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu bizim canımızı acıtıyor. Bu durum çünkü sinirlenmenin çok ötesinde. 'Ben iyiyim', 'Bir şeyim yok' diyerek toplumun içerisine karışması gerçekten sakıncalı bir durum." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Maske takmayan birisini gördüğümüzde bu canımızı acıtıyor' - Son Dakika


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