Son dakika haber: Doktorlar, Kovid-19 nedeniyle kaybettikleri meslektaşlarını "Hediye" masalı ile andı - Son Dakika

Türkiye genelinde görev yapan doktorlar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Anadolu Masalları Projesi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kaybettikleri meslektaşlarını anmak için "Hediye" isimli masalı okudu.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen "Anadolu Masalları" Projesi kapsamında ve Kütahya masal öğretmenlerinin koordinatörlüğünde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 9 doktor, "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" Projesi kapsamında görev alan müzik öğretmenlerinin sözlerini yazıp bestelediği "Karga Ağası" isimli şarkı eşlinde masal anlatarak Kovid-19 salgınında kaybettikleri meslektaşlarını andı.

Anadolu Masallarının Youtube, Twitter ve Instagram hesabından yayınlanan klipte, "Anlatımları için tüm sağlık çalışanlarımıza, müzik için İzmir ses tasarım ve kayıt komisyonuna, video hazırlığı için Kütahya masal öğretmenlerine teşekkür eder, Kovid19 salgınında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.

Doktorların, Kovid-19 salgınında hayatını kaydeden meslektaşları için seçtikleri "Hediye" isimli masalda, bir padişahın ölüm döşeğindeki kızını kurtarmak için dünyayı dolaşan 3 gencin yaşadıkları anlatılıyor.

Klipte, masalı Kütahya'dan kardiyoloji uzmanı Mevlüt Demir, İstanbul'dan plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Dr. Kerim Ünal, İstanbul'dan aile hekimi Sevgi Duman, Kahramanmaraş'tan adli tıp uzmanı Dr. Özgür Kayğusuz, Van'dan iç hastalıklar uzmanı Murat Karaoğlan, İzmir'den çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Oğuzhan Ay, Eskişehir'den acil tıp uzmanı Dr. Erkan Duman, Ankara'dan radyoloji uzmanı Dr. Betül Yılmaz, Burdur'dan iç hastalıklar uzmanı Ruveyda Sak okudu.

"200 bin dolayında öğretmen masal anlatıcılığı eğitimi aldı"

Anadolu Masalları Proje Koordinatörü Esin Kavga, Kovid-19 salgını sürecinde "Anadolu Masalları" Projesi kapsamında, 200 bin dolayında öğretmenin uzaktan eğitimle masal anlatıcılığı eğitimi aldığını belirtti.

Salgının tüm dünyayı durdururken masal öğretmenlerinin bu süreçte öğrencileri için EBA, video konferans ve sosyal medya mecralarını kullanarak, yüzlerce masal anlattığını bildiren Kavga, şunları kaydetti:

"Salgından önce okul okul, köy köy gezerek masal anlatan öğretmenler, salgın sürecinde sadece Türkiye'deki öğrencilere değil, yurt dışındaki Türk çocuklarımıza da ulaşarak masal anlattılar. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kütahya masal öğretmenlerimizin öncülüğünde yürütülen projede ise 9 doktorumuz da kaybettikleri meslektaşları için Hediye isimli masalı anlattılar. Masalın anlatıldığı videonun sonunda Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerine de tek tek yer verildi."

Esin Kavga, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anadolu Masalları Projesi'nin yürütüldüğü 81 ildeki masal öğretmenlerinin de farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, sosyal medya hesapları üzerinden öğretmenlerin doktorlarla hem canlı hem de daha önceki çektikleri videolarla masal anlattıkları bilgisini paylaştı.