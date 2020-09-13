Son dakika haber... Döküm potası devrildi 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber... Döküm potası devrildi 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Döküm potası devrildi 1 ölü KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Döküm potası devrildi 1 ölü, System.String[]

Döküm potası devrildi 1 ölü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 00:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Döküm potası devrildi 1 ölü - Son Dakika

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