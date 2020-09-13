Son dakika haber... Döküm potası devrildi 1 ölü
Son dakika gelişmesine göre Döküm potası devrildi 1 ölü KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Döküm potası devrildi 1 ölü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.
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