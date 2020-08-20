Son dakika haber: Dolandırıcı sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta vatandaşlara 'adınız terör örgütüne karışmış' diyerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların oyununu gerçek polisler bozdu. Kandırılan iki kişinin paralarını polisler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki emekli öğretmen S.K.'yı telefonla arayan bir şüpheli kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne adının karıştığı söylenerek kandırdı. 14 bin TL para ve 80 bin lira değerindeki altını alan emekli öğretmen dolandırıcılara teslim etmek üzere evden çıktı. Bu durumu fark eden kızı gerçek polislere haber verdi. Haberi öğrenen polis hemen harekete geçerek yaşlı adama ulaşıp olayı engelledi. Aynı gün 83 yaşındaki H.Ö.'yü de arayan kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler "adınız terör örgütüne karışmış" diyerek dolandırılmak istendi. Polis ve jandarmanın birlikte hareketi ile H.Ö.'nün Euro ve lira şeklinde toplamda 264 bin lira parası dolandırıcılara verilmeden kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ