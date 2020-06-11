Dolandırıcıdan ilginç çıkış: "Tuzağa düşmeyin"

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı

Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi

Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu



MERSİN - Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müşteki D.A., A.K., R.K., F.D. ve M.D. isimli şahısların 107 bin 220 lira para ile 9 çeyrek, 1 bilezik ve 1 altın kolye dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. Farklı zaman ve yerlerde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 2 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Uzun uğraşlar sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.K. ile A.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı Mersin'de diğer 2 şüpheliyi ise Adana'da gözaltına aldı. Şüpheli M.A.'nın olay anındaki tişörtü ile yakalandığı andaki tişörtünün aynı olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin lideri olan M.K.'nin 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi.

"Tuzağa düşmeyin"

Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden M.K., "Kimse bir daha tuzağa düşmesin. Beni de kandırdılar. Beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik kullandığım doğrudur. Firari olduğum içinde arabalarda yaşıyordum. Mecbur kaldım" diye konuştu.

Öte yandan şahıslar, dolandırmaya gittikleri yerlerdeki bazı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.