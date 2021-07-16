Son dakika haberi: Dolandırıcılar Türk polisinden kaçamadı: 10 gözaltı - Son Dakika

Dolandırıcılar Türk polisinden kaçamadı: 10 gözaltı

ANKARA - Kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan çeteye 3 ilde ortak operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Polatlı Emniyet Müdürlüğünce, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp maddi menfaat temin eden 10 şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, Şanlıurfa ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri bitmesinin ardından haklarında tanzim edilen evraklarla bugün sabah saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri öğrenildi.