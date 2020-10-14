Son dakika haber! Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
14.10.2020 09:49
Son dakika haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandıEdinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 04.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın H.K. isimli olduğu ve "Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından " Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrıca Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Özel belgede sahtecilik" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN
Son Dakika Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti