Son dakika haber | Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin (2)
Son dakika güncel haberi: 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.K., A.A., M.A. ve M.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.K., A.A., M.A. ve M.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:12 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin (2) - Son Dakika
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