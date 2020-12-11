Son dakika haber... Dolar 7.90 lira, euro 9.60 lira, sterlin 10.52 lirada - Son Dakika

Son dakika haber... Dolar 7.90 lira, euro 9.60 lira, sterlin 10.52 lirada

11.12.2020 09:05
Son dakika haber... Dolar 7.90 lira, euro 9.60 lira, sterlin 10.52 lirada, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Küresel piyasalarda, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, ABD'de yeni teşvik paketi üzerindeki görüşmelerden çıkacak haberler izlenirken, iç piyasada dövizler haftanın son işlem gününe hafif yükselişlerle başladı.

Küresel piyasalarda, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, ABD'de yeni teşvik paketi üzerindeki görüşmelerden çıkacak haberler izlenirken, iç piyasada dövizler haftanın son işlem gününe hafif yükselişlerle başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,346 ve 1,366 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.23 artışla 1,353.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.68 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8772 lira ve en yüksek 7.9047 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,euro en düşük 9.5637 lira ve en yüksek 9.6148 lirayı gördükten sonra, 9.60 – 9.61 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4799 lira ve en yüksek 10.5262 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21349 - 1.21607 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21570 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 Endeksi'nde dün hem gün içi hem de kapanış bazlı yeni zirveler görülse de daha önce de bahsettiğimiz gibi göstergeler bu yükselişe eşlik etmiyor. "Diğer taraftan zirve yenileme coşkusun da genele yayılan bir hareket ve iştah getirdiğini söylemek de zor. "Bu nedenle özellikle bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükseliş kanalının üst bandının bulunduğu 1,380 civarı kalıcı olarak geçilmeden bu bölgeye yakın yerlerden orta vadeli yeni maliyetler oluşturmanın riskli olduğu görüşümüzü koruyoruz.

"Aşağıda ise ilk güçlü destek bölgesi 1,320-1,315 aralığında bulunuyor. Bu bölgenin altına sarkılması orta vade için en güçlü destek bölgesi olarak izlediğimiz 1,290 civarını gündeme getirebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Teşvik Paketi, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Dolar 7.90 lira, euro 9.60 lira, sterlin 10.52 lirada - Son Dakika Ekonomi


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