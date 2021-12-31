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Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir - Son Dakika

Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir

31.12.2021 14:21

Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilirDİYARBAKIR Diyarbakır'da 4. seviye yangın eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, yangın tüpleriyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir

DİYARBAKIR Diyarbakır'da 4. seviye yangın eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, yangın tüpleriyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Narin, "Yangın tüpünün sadece bulunması, bulundurulması yetmiyor, aynı zamanda periyodik bakımlarının da yılda 2 kez yetkili firmalarca yapılmasında gerekiyor. Bakımı yapılmayan yangın tüpleri işlevsiz bir durumda ve yangınları söndürmez" dedi.

4. seviye yangın eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, insan hayatı için birinci derecede öneme sahip olan yangın söndürme tüplerine ilişkin vatandaşları hem uyardı, hem de bilgilendirdi. Mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi için yangın tüplerinin işyeri ve konutlar ile toplu kullanılan mekanlarda bulundurulması önemli olduğunun altını çizen Narin, mevsimden dolayı özellikle kömürle ısıtılan evlerde, odun sobasının kullanıldığı evlerde her yıl onlarca yangın vakası belki de yüzlerce yangın vakası meydana gelmekte olduğunu hatırlattı.

Bunların önemli bir kısmının zehirlenmeler veya maddi kayıplarla zarar vermekte olduğunu belirten Narin, A, B ve C sınıfı yangınlarda kullanılan yangın tüplerinin sobayla ısıtılan evlerin tamamında bulundurulması ve periyodik bakımlarının en az yılda iki defa yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Narin, bunların can ve mal kayıplarının önüne geçmesi, geçilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

"Araçlarda bulunan yangın tüpleri bakımsız"

Yangın tüplerinin araçlarda muayene istasyonlarında bakımları sırasından bir zorunluluk olmasından dolayı bulundurulduğuna değinen Narin, "Araçlarda bulunan yangın tüplerine ilişkin çok önemli bir ihmal söz konusu. Yangın tüplerinde gerekli bakım ve kontroller zamanında yapılmamaktadır. Araçlarda oluşan bir yangına müdahale edildiği durumda maalesef söndürmüyor. İçinde bulunan söndürme tozu ve gazlardan dolayı eğer tüplerimizi kontrol etmemişsek, periyodik bakımlarını yapmamışsak o da tüplerin çalışmamasına yol açmaktadır ve bir yangında tehlike oluşturmaktadır. Hiçbir şekilde istifade edemememiz anlamına geliyor. Bu da dediğimiz gibi ciddi anlamda bir tehlike oluşturmaktadır. İş yeri, konut, fabrika, toplu yaşam alanları dershaneler ve aklımıza gelen her yerde, yani yaşam alanlarının tamamında yangın tüplerinin bulunması elzemdir, çok önemlidir. Yangın tüpünün sadece bulunması, bulundurulması yetmiyor, aynı zamanda periyodik bakımlarının da belirtilen sürelerde yetkili firmalarca yapılmasında gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı tarafından kent genelinde 1 yılda 4 bin 620 yangın meydana geldiği, 2 bin 79 kurtarma gerçekleştiği bildirildi.

Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir

YORUMLAR
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Mehmet Narin, Diyarbakır, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir - Son Dakika


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