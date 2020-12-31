Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam saatlerinde beliren dolunay, sabahın ilk ışıklarına kadar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri aydınlattı.

Son Dakika › Kültür Sanat › Dolunay ve balonlar Kapadokya'da görsel şölen sundu - Son Dakika

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