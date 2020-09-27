Son dakika haber: Domuz avında vücuduna kurşun isabet eden avcı hayatını kaybetti - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde domuz avında vücuduna kurşun isabet eden avcı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Paşayiğit Mahallesinde domuz avına giden Hasan İskeçeli, av esnasında vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Avcıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan İskeçeli, hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri çevredeki avcıların tüfeklerini toplayarak incelemek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:33 - Kaynak: AA
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