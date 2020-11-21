Son dakika haber: Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (2)
21.11.2020 17:28
Son dakika gündem haberine göre YEĞEN TUTUKLANDIOrdu'nun Korgan ilçesinde, yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı (74) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularında cinayeti itiraf eden Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23)...
DAYI-YEĞEN TUTUKLANDI
Ordu'nun Korgan ilçesinde, yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı (74) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularında cinayeti itiraf eden Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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