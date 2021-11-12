Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 2 Ukraynalı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait olduğu belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var