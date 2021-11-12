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Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü

12.11.2021 20:04
Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2 asker, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2 asker, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 2 Ukraynalı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait olduğu belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bugün bölgede ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya, Asker, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
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