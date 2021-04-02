Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı

02.04.2021 14:24
Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs tehdidinin devam ettiği ve restoranların 12 Nisan'dan itibaren sadece paket servis hizmeti vereceği bir dönemde Salih Ünlü'den dev bir yatırım gerçekleşti.

Koronavirüs tehdidinin devam ettiği ve restoranların 12 Nisan'dan itibaren sadece paket servis hizmeti vereceği bir dönemde Salih Ünlü'den dev bir yatırım gerçekleşti. Başkent Grup Restaurant A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü 30 milyon TL'lik yatırım ile restoran zincirine bir yenisini daha ekledi. Başkent Grup bünyesinde Etiler'de hizmet verecek olan ve Dönerci Serkan Usta isimli restoran düzenlenen özel bir davetle açıldı.

Pandemiden en çok etkilenen gastronomi sektöründe işten çıkarmaların yaşandığı şu günlerde 100 kişilik istihdam sağlayarak, üreticiyi de pandemi döneminde destekleyerek 30 milyonluk yatırımla Başkent Grup Restaurant A.Ş. bünyesinde açılan Dönerci Serkan Usta ekonomiye istihdam ve katkı sağladı. Döner konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan kurucusu Serkan Mutlu'nun liderliğinde açılan dönerci Serkan Usta, özellikle pandemiden restoran sektörünün kapandığı dönemde yaptığı istihdam ve yatırımla 'durmak yok' diyerek yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Yurtiçi ve yurtdışında birçok ortaklık ve danışmanlıklarda bulunarak milli lezzet dönerin tanıtımında kendi ismini verdiği markasıyla büyük rol oynayan Dönerci Serkan Usta, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Kıbrıs'ta da danışmanlıklar ve istihdam sağladı. Dönerci Serkan Usta'nın yeni yerinin açılış davetine protokol ismi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Bereket duası hediye eden Hilmi Türkmen Dönerci Serkan Usta'nın lezzetlerine tam not verdi.

30 milyonluk yatırımla Etiler Nispetiye Caddesi'nde açılan mekanın davetine Feryal Gülman, Monik İpekel, Süleyman Orakçıoğlu, Rabia Kurşun, Burcu Şendir, Serap Sarı, Arzu Kunt'un yer aldığı iş ve sanat dünyasından bir çok isim de katıldı. Coşkun Sabah, Mehmet Yalçınkaya, Ferdi Kurtuldu, Ceyhun Yılmaz, Yapımcı Tolga Doğruer, Hayrettin, İbrahim Yılmaz, Metin Yıldız, Hüseyin Kalkan, Adem Terzi, Mehmet Dinç, Barış Erdoğan davete katılan isimler arasında yer aldı.

Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılışa katılan davetliler uzun bir aranın ardından bir araya gelirken, döner lezzetinden de tattılar.  Dönerci Serkan Usta markasına adını veren Serkan Mutlu hem yurt içi hem de yurtdışında açtığı mekanlar ve verdiği danışmanlıklarla birçok kişiye istihdam sağlayarak, milli lezzetimiz dönerin tanıtımında büyük rol oynadı.

Lezzet tutkunlarının yeni adresi olan üç katlı döner restoranının menüsünde İskender, Beğendili ve Sarma Fırın Beyti gibi döner çeşitlerinin yanı sıra özel olarak yaptırılan Trabzon el açması fındık baklavanın da yer aldığı belirtildi.

Etiler Nispetiye caddesinde açılan Dönerci Serkan Usta lezzet severleri yeni yerinde ağırlıyor.


- İstanbul
Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı
Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı
Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı
Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı

Serkan Usta, Koronavirüs, Etiler, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dönerci Serkan Usta Etiler Nispetiye'de açıldı - Son Dakika


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