Başiskele Belediyesi, vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik mesire alanı oluşturma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Doğal güzelliğiyle Kocaeli'nin yeni cazibe noktalarından birisi haline gelen Başiskele'ye yeni bir mesire alanı kazandırılıyor. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü öncülüğünde hayata geçiren belediye ekipleri, Döngel Vadisi Mesire Alanı'nda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tamamen belediyenin kendi imkanları ve ekipmanları ile gerçekleştirilen çalışmaları Başkan Mehmet Yasin Özlü de yakından takip ediyor. Başiskele'de doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri Döngel Vadisi Mesire Alanı Projesi tamamlandığında yaklaşık 70 bin metrekarelik, halkın güven ve huzur içinde dinlenip vakit geçirebileceği, spor, koşu ve yürüyüş yapacağı yeni bir mesire alanı daha ilçeye kazandırılacak. - KOCAELİ