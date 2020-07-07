Son dakika haber: Dördüncü kattan düşen kadından acı haber geldi
Son dakika yerel haberi... - Dördüncü kattan düşen kadından acı haber geldi 12 günlük aşam mücadelesini kaybetti Isparta'da 4. kattan zemine düşen ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen genç kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.
- Dördüncü kattan düşen kadından acı haber geldi
12 günlük aşam mücadelesini kaybetti
ISPARTA - Isparta'da 4. kattan zemine düşen ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen genç kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay 25 Haziran'da Sav Kasabası'ndaki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın 4. kat camından çift bloklu dairenin arasında kalan beton zemine düşen Sueda Sıdıka Furkan(25), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sueda Sıdıka Furkan'ın kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Buradan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Furkan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sueda Sıdıka Furkan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:45 Kaynak: İHA
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