Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu - Son Dakika

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde buluşan 4 sporcu, kanoyla göl üzerinde kürek çekecek, göl etrafında bisikletle pedal çevirip, koşu gerçekleştirecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Vuslat Parkı kıyısında bir araya gelen 4 sporcu, "Üç ekip, tek hedef" adı altında gerçekleştirecekleri programla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekipteki sporculardan Nüşabe Paşazade, gazetecilere, 30 Ağustos gününe kadar Beyşehir Gölü'nün 165 kilometrelik bütün kıyısını kanoyla döneceklerini belirterek.

Ekip arkadaşı Şenol Özdemir ile birlikte kanoyla kürek çekeceklerini anlatan Paşazade, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşımız göl etrafında koşacak, bir arkadaşımız da bisikletle pedallayacak. 'Üç ekip, tek hedef' dedik ve 30 Ağustos'ta burada tek noktada birleşeceğiz, bayraklarımızı teslim edeceğiz. Üç bayrağımız var, bir tanesi Azerbaycan. Ben Azerbaycan'da doğdum büyüdüm, orası benim anavatanım. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye vatandaşıyım, Türk bayrağını taşıyacağız. 9 yıldır da Kıbrıs'ta çalışıyorum, yavru vatanın da bayrağı burada olacak. En büyük misyonumuz Büyük zaferi kutlamak. 30 Ağustos'ta ikinci misyonumuz Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayan çocuklara destek olmak ve üçüncü misyonumuz da Beyşehir'i bütün dünyaya tanıtmak."

Ekip lideri Şenol Özdemir de Zafer Bayramı kapsamında bir araya geldiklerini, Beyşehir Gölü üzerinde kanoyla gerçekleştirecekleri seyrin, kıyıya yakın kesimlerde olacağını belirtti.

Beyşehir Gölü etrafında koşu turu yapacak olan sporcu Gökhan Güneri ise Beyşehir Gölü ile Beyşehir'i tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini bildirdi.

Beyşehir Gölü etrafını bisikletiyle tur yapacak olan sporcu Zafer Mutlu da etkinlik çerçevesinde Beyşehir Gölü ortasında bulunan Mada Adası'nı da ziyaret edeceklerini, buradaki ilkokuldaki öğrencilere yanlarında getirdikleri hediyeleri vereceklerini söyledi.

Ekipteki sporcular, etkinliklerine hep birlikte İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Sporcuları, Vuslat Parkı'ndaki iskelede, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı uğurladı.

Ekibin üyesi 4 sporcu, etkinliği 30 Ağustos'ta Beyşehir ilçe merkezinde tamamlayacak. Sporcular, etkinliğin sonunda yanlarında getirdikleri Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bayraklarını Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'e teslim edecek.