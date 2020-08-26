Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu - Son Dakika

Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu

Son dakika haberlerine göre Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde buluşan 4 sporcu, kanoyla göl üzerinde kürek çekecek, göl etrafında bisikletle pedal çevirip, koşu gerçekleştirecek.

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde buluşan 4 sporcu, kanoyla göl üzerinde kürek çekecek, göl etrafında bisikletle pedal çevirip, koşu gerçekleştirecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Vuslat Parkı kıyısında bir araya gelen 4 sporcu, "Üç ekip, tek hedef" adı altında gerçekleştirecekleri programla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekipteki sporculardan Nüşabe Paşazade, gazetecilere, 30 Ağustos gününe kadar Beyşehir Gölü'nün 165 kilometrelik bütün kıyısını kanoyla döneceklerini belirterek.

Ekip arkadaşı Şenol Özdemir ile birlikte kanoyla kürek çekeceklerini anlatan Paşazade, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşımız göl etrafında koşacak, bir arkadaşımız da bisikletle pedallayacak. 'Üç ekip, tek hedef' dedik ve 30 Ağustos'ta burada tek noktada birleşeceğiz, bayraklarımızı teslim edeceğiz. Üç bayrağımız var, bir tanesi Azerbaycan. Ben Azerbaycan'da doğdum büyüdüm, orası benim anavatanım. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye vatandaşıyım, Türk bayrağını taşıyacağız. 9 yıldır da Kıbrıs'ta çalışıyorum, yavru vatanın da bayrağı burada olacak. En büyük misyonumuz Büyük zaferi kutlamak. 30 Ağustos'ta ikinci misyonumuz Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayan çocuklara destek olmak ve üçüncü misyonumuz da Beyşehir'i bütün dünyaya tanıtmak."

Ekip lideri Şenol Özdemir de Zafer Bayramı kapsamında bir araya geldiklerini, Beyşehir Gölü üzerinde kanoyla gerçekleştirecekleri seyrin, kıyıya yakın kesimlerde olacağını belirtti.

Beyşehir Gölü etrafında koşu turu yapacak olan sporcu Gökhan Güneri ise Beyşehir Gölü ile Beyşehir'i tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini bildirdi.

Beyşehir Gölü etrafını bisikletiyle tur yapacak olan sporcu Zafer Mutlu da etkinlik çerçevesinde Beyşehir Gölü ortasında bulunan Mada Adası'nı da ziyaret edeceklerini, buradaki ilkokuldaki öğrencilere yanlarında getirdikleri hediyeleri vereceklerini söyledi.

Ekipteki sporcular, etkinliklerine hep birlikte İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Sporcuları, Vuslat Parkı'ndaki iskelede, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı uğurladı.

Ekibin üyesi 4 sporcu, etkinliği 30 Ağustos'ta Beyşehir ilçe merkezinde tamamlayacak. Sporcular, etkinliğin sonunda yanlarında getirdikleri Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bayraklarını Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'e teslim edecek.

Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu

Zafer Bayramı, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:54

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri 14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı         
17:59
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı         
17:35
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı         
14:52
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 23:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Dört sporcu Zafer Bayramı için Beyşehir Gölü'nde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei