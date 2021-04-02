Son dakika haber! Dörtyol Belediyesinde zimmet operasyonu - Son Dakika

Soruşturma kapsamında Ö.A., K.B., F.E., A.İ.I. ve İ.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı , Dörtyol Belediyesinde görevleri gereği kendilerine verilen yetkileri çıkarları yararına kullanarak zimmet, kamu kurum, kuruluşları ve kurumu zarara uğrattıkları iddia edilen çalışan 2'si müdür, 3'ü memur 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı