Son dakika haber: Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet ibrik, 1 adet taş, 1 adet metal obje ve 1 adet metal süs eşyası ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet ibrik, 1 adet taş, 1 adet metal obje ve 1 adet metal süs eşyası ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahısta, tarihi eser niteliğinde ve satışa hazır malzeme bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan takip sonucunda şüpheli M.A., 1 adet ibrik, 1 adet taş, 1 adet metal obje ve 1 adet metal süs eşyası ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki eşyalar Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - HATAY

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