Son dakika haber! Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
19.03.2021 10:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, A.İ. ve O.S. isimli şahısların ikametinde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet poşet içerisinde 3 parça halinde beyaz kağıtlara sarılı 1 kilo 155 gram esrar maddesi ele geçirildi.
A.İ. ve O.S. gözaltına alındı. - HATAY
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