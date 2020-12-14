Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi - Son Dakika

Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi

14.12.2020 10:23
Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi, System.String[]

Bulut depolama servisi Turkcell lifebox, uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin yaygınlaştığı pandemi sürecinde dosya paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getiren yeni bir hizmeti devreye soktuğunu duyurdu.

Bulut depolama servisi Turkcell lifebox, uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin yaygınlaştığı pandemi sürecinde dosya paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getiren yeni bir hizmeti devreye soktuğunu duyurdu. Transfer hizmetiyle üyelik süreçlerinden bağımsız, kolayca güvenli dosya paylaşımının yapılması hedefleniyor.Konuya ilişkin açıklamaya yapan Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, " 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle geliştirdiğimiz lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak" dedi.

Bulut depolama servisi Turkcell lifebox, pandemi sürecinde dosya paylaşımını daha hızlı ve kolay hale getiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı. Uygulama hakkında bilgi veren Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini ve müşterilerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün ve hizmetler sunmayı sürdürüyoruz. Dosyaları hızlıca dijital platformlardan paylaşma ihtiyacı özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Proje, sözleşme, ödev gibi kritik belgelerin yanı sıra kişisel fotoğraf ve videolarımızın güvenli bir şekilde paylaşımı da önem kazandı. Tüm bu ihtiyacı güvenli bir ortamda sağlayabilmek için lifebox transfer'i rakiplerimize göre daha avantajlı, özelliklerle ücretsiz şekilde geliştirdik. lifebox transfer ile kullanıcılarımızın paylaşımları belirledikleri süre sonunda sunuculardan otomatik olarak silinecek ayrıca tüm paylaşımlar ücretsiz olarak şifrelenecek. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle geliştirdiğimiz lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak" diye konuştu.

ÜYELİK ZORUNLULUĞU VE ABONELİK YOK

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Uygulamayla transfer, tek seferde 5GB'a kadar dosya ve klasör transfer imkanı sunuyor, gün içinde istenildiği kadar gönderim yapılabiliyor. Üyelik gerektirmeyen lifebox transfer ile birkaç adımda kolayca transfer tamamlanıyor. Bu hizmet, e-posta kota ve dosya eki limitlerine bağımlı kalmadan dosya göndermeye imkan tanıyarak kullanıcıların önemli bir sorununa çözüm sunuyor. E-posta ya da link üzerinden paylaşım yapılabilen lifebox transfer'de transferlere 7, 14 ya da 21 günlük geçerlilik süresi kullanıcı tarafından tanımlanabiliyor ve bu süre sonunda dosyalar otomatik olarak sunuculardan siliniyor. Kişiler uygulamadan ücretsiz yararlanabilecek" denildi.

GÜVENLİK İÇİN EKSTRA ŞİFRELEME

Açıklamanın devamında, paylaşımların kullanıcı tarafından belirlenen şifreyle ekstra korumaya alındığını belirtildi. Ek şifre özelliğinin benzer uygulamalarda ücretli paketlerde sunulurken, lifebox transfer'de tamamen ücretsiz olduğu aktarıldı. Yerli ve milli bir uygulama olan lifebox transfer ile dosyaların, kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında, Turkcell'in Türkiye'deki sunucularında korunduğu dile getirildi. Uygulamada e-posta ile tek seferde 5 kişi ile paylaşım yapılabildiği link ile paylaşımda ise kişi sayısı kısıtlaması bulundığı ifade edildi. Kullanıcı 5'ten fazla kişiyle aynı dosyayı paylaşmak istiyorsa devamı için yeni bir paylaşım başlatılabildiği bildirildi.

GÖNDERİCİYE VE ALICIYA/ALICILARA E-POSTA İLE BİLGİLENDİRME GİDİYOR

Kullanıcının bir gün içinde 50 kez paylaşım hakkı bulunuyor. Bu kısıtlamalar sistemi olası siber saldırılardan korumak adına alınan önlemlerin başında geliyor. E-posta ile yapılan paylaşımlarda kötü niyetli gönderimleri de minimuma indirgemek adına göndericinin e-posta adresi basit bir şekilde doğrulanarak ilerleniyor. lifebox transfer'de ayrıca kullanıcı e-posta ile paylaşımı seçerek ilerlediyse hem gönderimde hem de geçerlilik süresi dolarken, göndericiye ve alıcıya/alıcılara e-posta ile bilgilendirme gidiyor.

Kullanıcılar hizmete https://www.lifeboxtransfer.com adresinden hem masaüstünden hem de mobil cihazlarından ulaşabiliyor. Hizmete daha hızlı ulaşmak için fark yaratan bir diğer özellik ise hem masaüstü hem de mobil cihazlarda 'yükle/indir' yönlendirmesiyle cihazda kısa yol oluşturulabiliyor ve life boxtransfer'e bir uygulama gibi kolaylıkla ulaşılabiliyor.


Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi
Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi
Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dosya paylaşımını kolay ve hızlı hale getiren uygulama geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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